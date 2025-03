Streit um Rodel eskalierte: Hüttenwirt biss zu

Streit wegen Benützungsgebühr

Auslöser soll ein Streit um die Rodel von Gästen gewesen sein. Der angeklagte Hüttenwirt soll der Familie gesagt haben, dass er für mitgebrachte Rodeln eine Benützungsgebühr für die Rodelstrecke bei seiner Hütte verlangt. Dann nahm er die Rodel an sich, was eine Rangelei auslöste, die darin gipfelte, dass der Angeklagte einem Gast in die Hand biss, als dieser versuchte, seine Rodel zurückzubekommen.