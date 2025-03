Raser brettert mit 119 km/h durch das Ortsgebiet

Ins Netz bzw. vors Lasermessgerät geriet ein Kroate (37) am Dienstag in St. Anton am Arlberg gegen 15.19 Uhr. Der Pkw-Lenker war auf der B197 unterwegs und fuhr 190 km/h – doppelt so viel wie eigentlich erlaubt gewesen wären. Denn im Ortsgebiet liegt die Grenze bekanntermaßen bei 50 km/h.