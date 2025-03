Schwimmer Jan Hercog beendet seine Karriere

Der gebürtige Steirer, in der Weltrangliste auf Rang 17, schaffte bei der WM 2022 in Budapest als Neunter das bisher einzige WM-Top-Ten-Ergebnis des OSV im Open Water. Bei den Sommerspielen in Paris wurde er 21. „Olympia war auch immer mein großes Ziel. Dass ich das tatsächlich erreicht habe, erfüllt mich schon mit großem Stolz“, sagte der 27-Jährige.