Schumacher kritisiert Red Bulls Management

So oder so – neben Verstappen zu fahren, sei nie ein dankbarer Job. Lawson sei lediglich ein weiterer Fahrer, den der Niederländer auf seine Liste derjenigen setzen kann, die sich am vierfachen Weltmeister die Zähne ausbissen. „Sich in das Auto neben Verstappen zu setzen – das würde ich mir dreimal überlegen“, so Schumacher.