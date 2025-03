Darum zerbricht auch Lawson an Verstappen

Es ist kein Geheimnis, dass Max Verstappen das Maß aller Dinge ist. Daran sind schon viele seiner Teamkollegen zerbrochen. Der Vorgänger vom Neuseeländer, Sergio Perez, hatte im RB20 ebenfalls große Probleme und konnte in keiner Weise mit dem Weltmeister mithalten.



Im Durchschnitt war Verstappen etwa sechs Zehntel pro Runde schneller als seine Vorgänger Sergio Perez, Alexander Albon und Pierre Gasly. Während Max aktuell seinen fünften WM-Titel in Angriff nimmt, kämpft Lawson nach dem Großen Preis von China weiterhin ums Überleben. Kann es wirklich nur am „Max-Faktor“ liegen?