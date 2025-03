Krisengipfel! Verstappen-Klausel macht Angst

„Max will ein Auto, das immer gewinnen kann“

Der Steirer: „Der Max will ein Auto, das immer gewinnen kann. Es gibt immer Performance-Klauseln und wenn wir ihm das nicht hinstellen können, wird das schwierig werden.“ Heißt: Red Bull gerät auch als Arbeitgeber von Verstappen unter Druck, muss schnell handeln und sollte schon in zwei Wochen in Japan wieder um den Sieg mitfahren ...