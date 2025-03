Als Superheldin durch eine Bildgeschichte

Im Fokus dieser humorvollen Kunst: „Meine Superheldinnen sollen Frauen und Mädchen daran erinnern, den eigenen Mut zu spüren.“ Jeden Mittwoch ist die Künstlerin in der Galerie und arbeitet an einem neuen Kunstgeschichtenbuch. Die Ausstellung „Cimi Czimek – Heroine* der Kunstgeschichten“, die bis 9. Mai präsentiert wird, ist Teil des Nextcomic-Festivals, das ansonsten in Linz bereits erfolgreich endete. In der Galerie der Stadt Traun läuft aber noch die Schau „Zeichen setzen“ bis 27. April.