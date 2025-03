Vivi Vassileva: „Bin wie eine Leistungssportlerin“

Sie wohnen nun ja in Ebensee im Salzkammergut.

Seit ich für mein Studium nach Salzburg gezogen bin, habe ich mich in die österreichische Lebensart verliebt und davon geträumt, in den Bergen und in der wunderbaren Natur einen Rückzugsort zu haben. Das mit Ebensee war ein glücklicher Zufall: Mein Lebenspartner Lucas Campara Diniz unterrichtet an der Landesmusikschule Ebensee, und ich habe hier einen idealen Proberaum mit viel Platz für meine Instrumente gefunden.