Internet-Spaßvögel benennen Seen in „Golf“ um

Wer jüngst bei Google Maps unterwegs war, konnte bei diversen Seen im deutschsprachigen Raum Veränderungen erkennen – in namenstechnischer Hinsicht. Denn Spaßvögel haben etlichen Seen in Anlehnung an Donald Trumps Erlass, den „Golf von Mexiko“ in „Golf von Amerika“ umzubenennen, neue Namen verliehen. Sie nennen sich nun ebenfalls alle „Golf von...“.