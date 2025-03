Geld fehlt überall: So müssen die Orte sparen

Auch bei Sanierungen muss gespart werden

Größere Auswirkungen spüren die Bürger in kleineren Gemeinden. Seeham bräuchte dringend einen Ausbau der Kinderbetreuung, schafft das finanziell nicht. Genauso wie Strobl. In der Wolfgangseegemeinde gibt es heuer außerdem keine Straßensanierungen – Geldmangel. „Das kann uns irgendwann auf den Kopf fallen“, so Ortschef Harald Humer (SPÖ). Amtskollegin Tanja Kreer (SPÖ) aus Straßwalchen muss mit dem Bau eines neuen Altstoffsammelhofs warten, das Geld dafür fehlt. In Dorfbeuern hätte Bürgermeister Adi Hinterhauser (ÖVP) gerne neue Radwege umgesetzt. Bei den derzeitigen Finanzen ist das nicht möglich.