Ernst-Happel-Stadion bekam PV-Anlage

„Starkes Signal“

„Das emissionsfreie Stadion war vor nicht allzu langer Zeit noch eine Vision, nun stehen wir kurz vor der Umsetzung“, wurde Hacker in einer Aussendung zitiert. Das Happel-Stadion werde mehr Strom erzeugen als es verbraucht und leiste damit einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz in unserer Stadt, so der Sportstadtrat. „Das emissionsfreie Happel-Stadion ist ein starkes Signal für ein klimaneutrales Wien bis 2040“, ergänzte Ornig.