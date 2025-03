Im Vergleich keine Menschen zweiter Klasse mehr

Das Chaos bei der Paraski-WM in Marburg (Slo) brachte der FIS im Februar viel Kritik. So meinte Petra Aigner, Mutter der sehbehinderten Weltklasse-Athleten Veronika und Johannes, stellvertretend für viele: „Jedes Kinderrennen ist besser aufgezogen. Wir sind anscheinend Menschen zweiter Klasse.“ Beim Paraski-Weltcupfinale in Veysonnaz gelang der FIS aber nun ein Quantensprung in Sachen Wertschätzung.