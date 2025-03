Horror-Fahrt: Raser jagt durch Fußgängerzone

Unfassbare Szenen spielten sich Sonntagnachmittag in Baden ab: Gegen 14.40 Uhr raste ein Lenker mit schwarzem Pkw und bis zu 100 km/h durch die beschauliche Kurstadt. Die Polizei hatte sich aufgrund eines Fahndungsersuchen in Zusammenhang mit mehrfachem Tankbetrug unter Verwendung gestohlener Kennzeichen an die Fersen des 34-Jährigen geheftet. Beamte hatten zuvor in der Bahngasse den auffälligen schwarzen Pkw der Marke KIA mit Wiener Kennzeichen wahrgenommen. Doch bei der anschließenden Kontrolle stieg der Mann plötzlich aufs Gaspedal. Ohne Rücksicht auf Verluste fuhr er direkt auf einen Polizisten zu. Der Beamte konnte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite retten.