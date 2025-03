Das Problem mit den Gleitkurven

„Natürlich tut es uns allen weh, wenn wir solch traurige Geschichten schreiben“, meinte Chefcoach Marko Pfeifer. „Das geht an keinem spurlos vorbei, das merkt man auch bei der Mannschaft.“ Umso größer war das Aufatmen am Sonntag. „Es freut mich in erster Linie für die Läufer, dass sie zeigen konnten, was sie drauf haben. Das tut der ganzen Skination sehr gut“, sagte Pfeifer und betonte vor den letzten zwei (Technik-)Rennen der Saison. „Natürlich wollen wir mehr, das ist auch klar. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben“, kündigte Pfeifer an.