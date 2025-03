Kanadischer Premier will Trump die Stirn bieten

Carney bittet Wähler um „starkes Mandat“

Die Wahl werde am 28. April stattfinden, erklärte der Regierungschef am Sonntag. Er bitte die Kanadier um ein „starkes Mandat“, um US-Präsident Donald Trump die Stirn zu bieten. Carney hatte in der vergangenen Woche die Nachfolge des bisherigen Premierministers Justin Trudeau angetreten, der zehn Jahre im Amt war.