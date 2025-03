Dressler/Waller in Mexiko im Halbfinale

Medaillenkurs

Dem neu zusammengestellten Team Dressler/Waller fehlt in Mexiko somit nur noch ein Sieg für eine Medaille. Gegner im Halbfinale sind die Schweizer Qualifikanten Yves Haussener/Julian Friedli (18.00 MEZ). Die Klingers verpassten das Halbfinale, nach drei Dreisatzsiegen unterlag das als Nummer drei gesetzte Duo den US-Amerikanerinnen Kimberly Hildreth/Teegan Van Gunst im Viertelfinale mit 1:2 (-14,19,10). Für die Klingers geht es ab 9. April beim Elite-Turnier in Quintana Roo in Brasilien weiter, sie werden erneut gesetzt sein.