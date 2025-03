Wo die Fans wie wild an den Spielertunnel hämmern

Per Polizei-Eskorte ging es für Österreichs Team gestern nach der Landung in Belgrad gleich zum „Pitch Walk“ ins Stadion Rajko Mitic. Zwar sollen an diesem Wochenende in Belgrad keine Proteste gegen Staatspräsident Aleksandar Vučić geplant sein, die Sicherheitsmaßnahmen für David Alaba und Co. sind dennoch enorm. Und nach dem 1:1 in Wien heizte die serbische Presse das heutige Rückspiel an: „Die Adler wurden von der Beute zu Jägern. Belgrad erwartet ein Spektakel“, kündigte der „Informer“ an. Die Zeitung „Blic“ schrieb: „In Belgrad wird beim Spiel gegen Österreich alles explodieren.“