Klinger-Schwestern in Mexiko im Viertelfinale

Für die beiden ging es vorerst über die Zwischenrunde in das Achtelfinale, die dortige Hürde sind auch noch am Samstag die Chilenen Esteban und Marco Grimalt. Das junge ÖVV-Duo Timo Hammarberg/Tim Berger unterlag nach in der Gruppenphase bezogenen Niederlage und Sieg in der Zwischenrunde den Niederländern Ruben Peniga/Matthew Immers in drei Sätzen und belegte so Endrang 17. Julian Hörl/Moritz Pristauz, Alexander Horst/Laurenz Leitner, Laurenc Grössing/Mathias Seiser und Moritz Kindl/Paul Pascariuc waren am Mittwoch in der Qualifikation ausgeschieden.