Ausgleich in der Serie! KAC siegt in Linz mit 4:2

Linz-Comeback bleibt diesmal aus

Die Entscheidung in Spiel zwei der Serie sollte also im letzten Abschnitt fallen. Dort agierte der KAC cleverer und überstand auch eine weitere Unterzahl, nachdem Maier für Beinstellen auf die Strafbank musste, unbeschadet. Die Linzer Comeback-Qualitäten blieben am Ende trotz Schlussoffensive – Feldner hatte nach Kristler-Querpass die Mega-Chance auf den Ausgleich (57.) – aber aus. Matthias From machte mit dem 4:2 ins leere Tor den Deckel drauf – der KAC gleicht mit dem Sieg in der Serie auf 1:1 aus und holt das Heimrecht in der Serie wieder nach Klagenfurt.