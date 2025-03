Serben-Presse: „Adler wurden von Beute zu Jägern!“

„Informer“: „Die ‘Adler‘ wurden von Beute zu Jägern. Im ‘Marakana‘ ist jetzt alles möglich. Mit dem 1:1 bringt sich das serbische Nationalteam in eine ideale Position, nicht einem Rückstand nachlaufen zu müssen, sondern im Rückspiel das Tempo zu bestimmen. Wenige hatten daran geglaubt, dass Serbien mit dem Team, mit dem es angetreten ist, der starken österreichischen Auswahl Paroli bieten könnte – noch weniger, dass sie ihnen mitten in Wien ein Unentschieden abtrotzen. Es ist trotzdem passiert. Es ist klar, dass uns in Belgrad ein wahres Spektakel erwartet.“