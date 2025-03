LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich trifft auf Serbien

Österreichs Fußball-Nationalteam will heute am Abend in Wien die Basis für die Rückkehr in die höchste Spielklasse der Nations League legen. Im Playoff-Hinspiel gegen Serbien geht es um die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag in Belgrad – und Rückenwind für die für Österreich im Juni beginnende WM-Qualifikation. Das ÖFB-Team ist fünf Heimspiele ungeschlagen, die Partie im Ernst-Happel-Stadion mit 46.400 Zuschauern ausverkauft.