Rangnick: „Waren dominante und bessere Mannschaft“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Wir waren in allen Bereichen die dominante und bessere Mannschaft. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir das Spiel nicht vorzeitig entschieden und so viele Chancen vergeben haben. Mehr klare als wir heute hatten, kann man kaum rausspielen. Das war auch schon gegen Slowenien so, in diesem Bereich müssen wir zulegen. Wir müssen am Sonntag eine ähnliche Leistung bringen wie heute. Wenn wir so auftreten, dann haben wir alle Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“