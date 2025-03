Fußball-WM 2026: Der erste Teilnehmer steht fest!

Glasner-Schützling trifft

Daichi Kamada, der für Crystal Palace unter Oliver Glasner spielt, brachte die Japaner drei Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Tor (66.) im Saitama Stadium auf Kurs. Takefusa Kubo (87.) fixierte den sechsten Sieg im siebenten Spiel der Gruppe C in der dritten Qualifikationsrunde in Asien. Damit ist den Japanern einer der ersten beiden Gruppenplätze nicht mehr zu nehmen.