Festspiele, die schmecken

Überall in Österreichs malerischen Dörfern und Städten öffnen sich wieder die Tore zu den Genuss-Festivals, da geht es um weit mehr als nur um gutes Essen und Trinken: Jeder Event hat seinen eigenen Charakter und wird so zum Schaufenster unserer kulinarischen Traditionen und Kultur – zur Hommage an das faszinierende Handwerk der Köche, Winzer und Produzenten. An außergewöhnlichen Plätzen können die Gäste nicht nur schlemmen, sondern auch selbst kreativ werden, sich Küchentipps von Herdprofis holen und eine Menge Neues erlernen