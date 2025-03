Forscher entdecken Mammut-Schlachtplatz in NÖ

„Menschen haben irgendwie sortiert“

„An keiner der beiden Fundzonen gibt es vollständig erhaltene Skelette. An einer Stelle finden sich die Reste von mindestens drei Tieren, darunter komplette und in Segmente zerlegte Stoßzähne, dafür fast keine Wirbel und weniger Langknochen“, erklärte Händel. Möglicherweise wurde dort das Elfenbein verarbeitet und etwa Speerspitzen daraus hergestellt. An der anderen Stelle gab es kein Elfenbein, dafür Wirbelkörper und Langknochen von mindestens zwei Mammuts. In beiden Bereichen fehlen die Rippen. „Die Menschen haben also irgendwie sortiert“, so der Archäologe.