Grazer Fußgängerin zwischen Pkws eingeklemmt

Am Dienstag gegen 17:00 Uhr wollt ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg in der Zinzendorfgasse im Bezirk Geidorf seinen Pkw ausparken. Zeitgleich beabsichtigte die 50-jährige Grazerin, in ihr ebenfalls dort geparktes Auto einzusteigen. Sie stand neben der Fahrertür ihres Wagens, als der Außenspiegel des ausparkenden Pkws sie erfasste.