„Entlohnung von 500 Euro sehe ich nicht positiv!“

Krone: Herr Römer, Sie treiben seit 1994 den Frauenfußball in Oberösterreich voran. Wie sehen Sie die Entwicklung in all den Jahren?

Karl Römer: Damals hat es in Oberösterreich fünf Klubs gegeben, mittlerweile zählen wir 40. Auch im Nachwuchs gibt’s eine tolle Entwicklung, wir veranstalten viele Turniere und holen Talente in den Frauenfußball. Den Boom sieht man auch an Schulen.