Groteske: Nach Umbau muss Stadt jetzt rückbauen

Schildbürgerstreich – anders lässt sich das Vorgehen der Stadt Graz in der Marburger Straße in St. Peter nicht bezeichnen. Nach der Installation einer Fahrradstraße inklusive Pollern (die im Monatsrhythmus nach Unfällen erneuert werden müssen) wurde auch ein neuer, breiter Gehsteig errichtet. Was man nicht bedacht hat: Busse der Graz Linien kommen nun nicht mehr aneinander vorbei – ein Bus muss, um eine Kollision zu vermeiden, stets auf den Gehsteig ausweichen. Seit Kurzem regelt deshalb ein Lotse den Verkehr.