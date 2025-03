„Chance, unser Tennis auf die Weltbühne zu heben!“

Dass Österreichs Tennis nach dem Karriereende von Dominic Thiem in der Weltrangliste einen Einbruch erleben wird, war zu befürchten, fast zu erwarten. So steht aktuell weder bei den Herren noch bei den Damen ein heimischer Athlet in den Top 100 der Welt. Und dennoch ist im heimischen Verband eine Aufbruchsstimmung erkennbar, fiebern die Chefitäten den Länderkämpfen im Billi Jean King Cup und Davis-Cup entgegen.