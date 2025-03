Österreichs Teams starten in Mexiko in neue Saison

Für die Klinger-Schwestern hatte die Saison schon zuletzt im Training mit einem Höhepunkt begonnen. Auf Einladung der Olympia-Siegerinnen von Paris, Ana Patricia Silva Ramos und Eduarda Santos Lisboa, trainierten die beiden zuletzt zweieinhalb Wochen in Uberlandia in Brasilien. Das Challenge-Turnier in Yucatan startet am Mittwoch mit der Qualifikation, in der sich auch Moritz Kindl/Paul Pascariuc und Laurenc Grössig/Mathias Seiser versuchen, am Donnerstag beginnen die Gruppen-Spiele.