Wieso Sturms Sportchef nun ein gutes Gefühl hat

Der Grunddurchgang in der Fußball-Bundesliga ist vorbei. Zeit, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die „Krone“ fragte daher bei Sturms Sportchef Michael Parensen nach dem 4:2-Heimsieg gegen den LASK nach: Was war positiv, was muss in der Meistergruppe beim Tabellenführer besser werden?