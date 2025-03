Das Knie! Marcel Sabitzer fällt für ÖFB-Team aus

Vorerst keine Nachnominierung

Nähere Details zur genauen Diagnose machten BVB und ÖFB am Sonntag nicht öffentlich. Bei den Play-off-Duellen um die Rückkehr in die Liga A der Nations League gegen Serbien am Donnerstag in Wien und am Sonntag in Belgrad wird Sabitzer aber definitiv fehlen. Auf eine Nachnominierung verzichtete ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vorerst. Sabitzer hat in bisher 87 Länderspielen für Österreich 20 Tore erzielt. Für Dortmund ist der Mittelfeldmann, der am Montag 31 Jahre alt wird, in dieser Saison aber noch ohne Scorerpunkt.