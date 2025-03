Polit-Rebell sprengt den Gemeinderat: Nun Neuwahl

Womit man den Ärger von Michael Cech schon etwas leichter verstehen kann: „Wir hätten diesen Makel in der Kundmachung leicht beheben können.“ Nicht einmal die „benachteiligte“ FPÖ, die sich bei der Wahl auf zwei Mandate verdoppelt hatte, wollte den Einspruch unterstützen. Stattgegeben wurde diesem trotzdem. Und so werden die Bürger noch einmal zur Urne schreiten müssen – ob sie das auch tun, steht in den Sternen. In der Wienerwaldgemeinde geht man von einer deutlich geringeren Beteiligung aus. Dafür müssen die Steuerzahlen aber für Marschalls Plan blechen: 22.000 Euro aus der Gemeindekasse wird die Abwicklung von Druckkosten und dem Versand der Wahlkarten über Personalaufwand bis zu den Wahlinformationen an die Bürger kosten. „Da sind die freiwilligen Stunden der Beisitzer noch gar nicht berücksichtigt“, sagt Cech.