Dieses „Baby“ hat mehr Fans als unsere Top-Klubs

„Man darf nicht vergessen, dass wir noch ein Baby, erst zwei Jahre alt sind“, sagt Amy Scherer, Vize-Boss der PWHL. Die Ziele und Erwartungen an die Frauen-Profiliga in den USA und Kanada sind riesig, derzeit locken die Spiele im Schnitt 6061 Fans in die Hallen. Während in Österreichs Eishockey-Liga die Vienna Capitals mit 4260 Besuchern pro Heimspiel die Nummer eins sind...



Mit Teresa Schafzahl von den Boston Fleeds und ÖEHV-Kapitänin Anna Meixner bei den Ottawa Charge kurven auch zwei Österreicherinnen in den USA für Dollar über das Eis – zuletzt setzte sich Schafzahl im rot-weiß-roten Duell 5:2 durch, erzielte dabei auch ihren zweiten Saisontreffer.