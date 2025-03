Wind zu stark! Frauen-Bewerb in Vikersund abgesagt

Das störte sie nicht so, als dass sie auf der Jagd nach ihrem ersten 200-m-Sprung noch nicht erfolgreich war. „Dann darf ich noch mal her, ärgerlich ist es natürlich. Jeder würde gern 200 m fliegen. So habe ich nächstes Jahr auch noch was zu tun“, erklärte die 34-jährige Oberösterreicherin im ORF-Interview.