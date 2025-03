Alle Teams unterschrieben neues Concorde Agreement

Neue Vereinbarung bis 2030

„Die Formel 1 war noch nie in einer stärkeren Position, und alle Beteiligten haben von den positiven Auswirkungen und dem bedeutenden Wachstum profitiert“, hieß es in einer Aussendung am Tag des Saisonauftakts 2025 in Melbourne. Die aktuelle Concorde-Vereinbarung, die allerlei finanzielle Aspekte einschließlich des Anteils der Teams an den Einnahmen regelt, läuft Ende 2025 aus. Die neue Vereinbarung wird bis 2030 gelten.