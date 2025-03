„Unmöglich!“ Marko gegen Doppelspitze der Wolffs

Italienische Medien hatten das Gerücht um Susie Wolff als Nachfolgerin von Bin Sulayem aufgebracht, die Ex-F1-Testfahrerin ist derzeit Chefin der Frauen-Rennserie F1 Academy. Ihr Ehemann bemühte sich zuletzt um ein Dementi: „Nicht, dass ich wüsste. Susie ist Unternehmerin mit Herz, sie hat die F1 Academy in kürzester Zeit groß gemacht und ist nicht interessiert, einen FIA-Job zu machen“, so Toto Wolff im ORF-Interview. Nachsatz: „Vielleicht in einer späteren Karriere, wenn man älter ist und alles erreicht hat.“