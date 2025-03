Hochhaus in der Steiermark wegen Feuer evakuiert

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Freitag gegen 16.30 Uhr am Balkon einer Wohnung im achten Stock eines Hochhauses im Kapfenberger Zentrum Feuer aus. Alle 50 Bewohner mussten evakuiert werden. Via Drehleiter und über das Stiegenhaus konnte die Feuerwehr den Brand zum Glück aber rasch löschen und so Schlimmeres verhindern.