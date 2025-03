Reiche Gemeinde ohne Geld: Groteske um Sparkurs

„Wir befinden uns in einer finanziell herausfordernden Zeit. Wir bitten daher nochmals eindringlich, alle nicht notwendigen Ausgaben zu unterlassen und nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen.“ Per Schreiben aus der Amtsstube in Parndorf, das unter anderem an die Leiter von Kindergarten, Schule und Bauhof erging, wird der Rotstift angesetzt.