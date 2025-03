Tödlicher Unfall: Wer ist wirklich gefahren?

Der 47-Jährige fuhr gegen 23 Uhr vom Parkplatz weg. Was dann wirklich passiert ist, bleibt rätselhaft. Laut Auswertung des Airbags soll es kurz danach gekracht haben. Der Angeklagte setzte aber erst gegen drei Uhr einen Notruf ab. Der angehende Steuerberater verweist immer wieder auf große Erinnerungslücken. Was er aber noch wissen will: „Ich wollte am Beifahrersitz schlafen.“ Da sei der 67-Jährige nicht mehr im Auto gewesen.