Unglaubliche Wende in steirischem Todes-Drama

So soll sich der 67-Jährige noch im Lokal den Fuß so schwer verletzt haben, dass er nicht mehr gehen konnte. Deswegen, und weil er auch zu betrunken war, hievten Zeugen den Verletzten auf den Beifahrersitz des VW Passat, der ohnehin dem jüngeren gehörte – und der sich laut Zeugen trotz 1,4 Promille im Blut auf den Fahrersitz setzte und mit dem Wagen kurz vor 23 Uhr davonbrauste – viel zu schnell und obendrein auch noch übermüdet. Wie die Auswertung der Airbags ergab, geschah der tödliche Unfall unmittelbar danach. Wieso tätigte der Überlebende den Notruf aber erst mehrere Stunden später, gegen 3 Uhr früh? Was geschah in der Zwischenzeit?