Spitalsmitarbeiter lernen Patienten zu beruhigen

Auseinandersetzungen gibt es in fast jeder Gesundheitseinrichtung, am häufigsten in Akutkrankenhäusern. Das Risiko für körperliche Gewalt ist jedoch erwiesenermaßen in der Notaufnahme am höchsten. Zurück zu einem Beispiel: Ruft ein ungeduldiger Mensch in der Ambulanz „Ich warte jetzt schon eine Stunde, arbeitet denn hier überhaupt jemand?“, würden wohl die meisten versuchen, sich sofort zu rechtfertigen. Das wäre eine falsche Reaktion!