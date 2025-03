„Rundumschlag!“ ÖSV-Adler reagieren auf Vorwürfe

Ex-Springer Evensen patzte ÖSV-Team von 2014 an

Der norwegische Ex-Springer Johan Remen Evensen hatte in einer lokalen Fernsehsendung behauptet, er hätte Beweise, dass die Österreicher schon 2014 Bänder in ihren Anzügen eingenäht hätten. Dies stieß dem ORF-Co-Kommentator Martin Koch, seinerzeit selbst noch im ÖSV-Team aktiv, bitter auf. „Ich weiß nicht, ob es ein Ablenkungsmanöver ist oder ob man wen anpatzen will, aber das ist definitiv nicht richtig. Ich finde es schwach, was sie jetzt machen, ganz ehrlich.“