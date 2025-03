Diese Familie hat American Football im Blut

Der Sprössling einer Legende zu sein, ist nie einfach, die Neo-Ente hat aber gelernt, damit umzugehen: „Es hat mich anders beeinflusst, als man vielleicht denkt. Es hat mich dazu gebracht, mein eigener Mensch zu sein, im und außerhalb des Sports. Mein Vater hat mich ermutigt diesen Schritt nach Europa zu machen.“ Der 24-Jährige ist seit einer Woche in der Mozartstadt und das erste Mal in seinem Leben außerhalb der Vereinigten Staaten. Eingefädelt hat den Deal Jordan Herring – der ebenfalls in seine erste Saison mit den Ducks geht. „Rahsaan und ich sind gute Freunde, wir waren Zimmerkollegen auf dem College, und ich wusste, dass er eine neue Herausforderung sucht“, erzählt der Safety.