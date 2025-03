Warum Anna Gasser auf Heim-Start verzichtet

Die Hoffnungen auf eine große Show von Aushängeschild Anna Gasser beim Heimweltcup im Absolut Park in Flachauwinkl wurden nicht erfüllt. Die Kärntnerin verzichtete auf einen Start in der Qualifikation am Donnerstag. Über Nacht hatte es geschneit, änderten sich somit die Verhältnisse im Vergleich zu den Tagen davor.