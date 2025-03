Red Bull Salzburg muss erneut um Onisiwo bangen

Und schon wieder zwicken die Adduktoren! Salzburgs Karim Onisiwo ist weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Nachdem er beim 1:1 in Altach 90 Minuten auf dem Platz gestanden war, konnte der Stürmer am Mittwoch bei den ersten beiden offiziellen Mannschaftstrainings in dieser Woche nicht auf den Rasen. Der 32-jährige Angreifer hat nämlich erneut Probleme mit seinen Adduktoren.