Millioneninvestition der Hotellerie für Koralmbahn

Von Graz aus zum Café am Wörthersee

Der öffentliche Verkehr muss ausgebaut werden. „Wir brauchen einen Busverkehr rund um den See“, sagt Hirtenfelder. „Derzeit gibt es eine Remise in Krumpendorf.“ Am 1. Mai eröffnet auch der Wallerwirt, bei dem 50 neue Zimmer geschaffen wurden. Auch dort investiert die Werzers-Gruppe sechs Millionen Euro.