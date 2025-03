Rückenschmerz: Viel sitzen belastet das Kreuz

Schmerzen durch verkürzte Muskeln

Dies führt zu Verkürzungen sowie Verspannungen bestimmter Muskelgruppen und in Folge zu Rückenschmerzen. Vor allem die Muskeln des Hüftbeugers, die vom Becken- und Lendenbereich bis in die Beine reichen, werden beim Sitzen angespannt. Gleicht man diese Belastung über einen längeren Zeitraum nicht mit Bewegung aus, verhärten sich die Strukturen und verlieren an Elastizität.