Karner: Familiennachzug-Pause mit Grünen unmöglich

Widerstand aus SPÖ-Reihen

Außerhalb der Regierung hagelte es Kritik an dem Vorhaben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht etwa von einem klaren Verstoß gegen das Völkerrecht. Die roten Jugendorganisationen versammelten sich am Mittwoch vor dem Bundeskanzleramt in Wien, um gegen den Beschluss zu demonstrieren. „Aus unserer Sicht ist diese Entscheidung eine Anbiederung an rechtsaußen Positionen, wie sie in Österreich vor allem die FPÖ vertritt.“



Hier sehen Sie ein Foto von einem Protest beim Ballhausplatz in Wien.