20-mal Sex in der Woche? So romantisch sind Sie

Wenn Sie meinen, romantische Verliebtheit sei nur Kitsch und Schwärmerei, dann täuschen Sie sich. Romantik hat nämlich offenbar doch so einiges mit der Häufigkeit des Coitus zu tun – und mit der Besessenheit vom jeweiligen Partner. Zumindest waren das zwei der Kriterien, anhand derer die Forscher von der Australian National University, der University of Canberra und der University of South Australia zu ihren vier Clustern gekommen sind.